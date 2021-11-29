Elazığlı sporcu, Tayland yolcusu

Tayland’da düzenlenecek olan Büyükler U23 Muay Thai Şampiyonası’na katılacak Elazığlı sporcu Ahsen Duran, Elazığ Gençlik ve Spor il Müdürü Abdulsamet Eren’i ziyaret etti.

Muay Thai Federasyonu’nun 2021 faaliyet programında yer alan Büyükler U23 Dünya Muay Thai Şampiyonası, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenecek. 412 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan organizasyonda hem Elazığ’ı hem de ülkeyi temsil edecek olan sporcu Ahsen Duran, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren’i ziyaret etti.

Şampiyonaya davet edilmesinin gurur verici olduğunu dile getiren Duran, “İnşallah istediğim başarıyı orda elde ederim ve şampiyon olarak dönerim. Ben emeklerinden dolayı Sait Uygur hocam ve İl Müdürümüz Abdulsamet Eren’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise , “Ahsen kızımızın sevincini paylaşıyoruz. 412 Aralık’ta Bangkok’ta gerçekleştirilecek müsabakada başarılar diliyorum. Kurumumuz olan gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Kovancılar ilçemizde yenilediğimiz Kapalı Spor Salonu, Gençlik Merkezi ve Sentetik Sahasını hazır hale getirdik. Sporcularımızın daha rantabl bir ortamda antrenman yapmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Dünya Şampiyonasına gitmesinde emekleri olan Sait Uygur hocamızı ve Ahsen Duran kızımızı tebrik ediyor, başarılarının devamı ediliyorum. Yolları açık olsun” ifadelerini kullandı.

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