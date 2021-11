Başkan Şerifoğulları, “Kültürel ve sosyal faaliyetler alanında da çok ciddi çalışmalara imza atıyoruz”

Elazığ Belediyesi olarak kültürel ve sosyal faaliyetler alanında da çok ciddi çalışmalara imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “ Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şehrimizin her alanında altyapıdan üstyapıya, kültürden sanata, sosyal belediyecilik anlamında şehrimize değer katabilmenin gayreti içerisindeyiz" dedi.

Elazığ Belediyesi tarafından organize edilen ‘Kurum ve Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Turnuvası’ başladı. Yakup Kılıç Spor Salonu’nda start alan turnuvanın açılış maçını Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları yaptı. Turnuvaya toplam 25 takım katıldı. 1265 yaş aralığında olan sporcuların katılabildiği turnuva yaklaşık 2,5 ay sürecek. Yarışmalarda her takım karşı takım ile 2 tek, 1 çift maç yapacak ve 3 maçı alan takım galip sayılacak.

Kurum ve kuruluşlar arasındaki samimiyeti ve kaynaşmayı sağlayabilmek adına güzel bir turnuva organize ettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Yaklaşık 2,5 ay sürecek olan 25 kurum ve kuruluşun katıldığı masa tenisi turnuvamızın başlangıcını yapıyoruz. Tabi amacımız Elazığ Belediyesi olarak kurum ve kuruluşlar arasındaki diyaloğu, samimiyeti ve kaynaşmayı sağlayabilmek. Bu anlamda stresli bir iş hayatı olan kurum ve kuruluşlarda çalışan hemşehrilerimizin hafta sonları streslerini atabilmeleri adına böylesi güzel bir turnuvayı organize edebilmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Turnuvaya katılım gösteren tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Bizler geçmişimiz itibariyle ve sporcu bir gelenekten gelmemiz hasebiyle sporun her alanına destek vermenin ve aynı zamanda her bireye de spor yaptırabilmenin gayreti içerisindeyiz. Elazığ Belediyesi olarak da kültürel ve sosyal faaliyetler alanında da çok ciddi çalışmalara imza atıyoruz” diye konuştu.

Seçim öncesi vatandaşlara verdikleri her sözün bilincinde hareket ettiklerini ifad eden Başkan Şerifoğulları;“Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şehrimizin her alanında altyapıdan üstyapıya, kültürden sanata, sosyal belediyecilik anlamında şehrimize değer katabilmenin gayreti içerisindeyiz. Özellikle altyapıda yapmış olduğumuz çalışmalar, üstyapıyla birlikte şehrimizin eksiklerini ve sıkıntılarını giderebilmesi adına büyük önem teşkil ediyor. Şehrimizin gelişebilmesi, müreffeh bir şehir olabilmesi ve yaşanabilir şehirler arasında daha ön sıralarda yer alabilmesi adına bizler ekibimizle birlikte gayretli bir şekilde çalışıyoruz. Seçim öncesi vatandaşlarımıza verdiğimiz her sözün bilincinde hareket ederek hemşehrilerimizin hem hayatlarını kolaylaştırıyor hem de şehrimize değer katabilmek adına çalışmalarımızı yürütüyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.