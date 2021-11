Yaşı küçükken veremediği böbreği büyüyünce verdi, babasına can oldu Böbrek bağışıyla babasına can oldu

Elazığ’da böbrekleri iflas eden ve 7 yıldır diyalize giren Şener Kaya, oğlunun verdiği böbrek ile yeniden hayata tutundu.

Elazığ’da yaşayan 2 çocuk babası Şener Kaya’nın (49), 7 yıl önce böbrekleri tamamen iflas etti ve diyalize bağlanmak zorunda kaldı. O zamanlar 16 yaşında olan oğlu kendisine böbrek vermek istedi fakat baba Kaya, oğlunun yaşı küçük olduğu için kabul etmedi. 7 yıl boyunca uygun böbrek bulunamamasının üzerine oğlu Özkan Kaya (23) böbreğini vermek için Fırat Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezine başvuru yaptı. Yapılan tetkiklerde dokuların uygun olduğu belirlendi. Ardından yapılan ameliyat ile Özkan Kaya’dan alınan böbrek, babasına nakil edildi. Başarıyla yapılan operasyon sonrasında baba Özkan, oğlunun böbreği ile yeniden hayata tutundu. Bölgede 2 bin 500 hastanın böbrek nakli beklediğini belirten Dr. Cem Özcan ise vatandaşların bağış konusunda duyarlı olması gerektiğini söyledi.



“Kendinde çocuğundan bir parçası olması çok büyük bir duygu”

7 yıl önce böbreklerinin iflas ettiğini belirten baba Şener Kaya, “7 yıldır diyalize girip organ bekliyordum. Çocuğum o zaman küçüktü, almak istemedim. Oğlum büyüdü. Kendisi vermek istedi. Oğluma çok teşekkür ediyorum. Söylemesi muhteşem bir duygu. Kendinde çocuğundan bir parçası olması, içinde taşıması çok büyük bir duygu. Operasyon çok başarılı geçti. Şu anda bazı parçaları çıkardılar. Bir haftaya kadar da eve gideceğim. Kendi aileme ve çocuklarıma teşekkür ederim” dedi.



“Organlar toprak olmasın, insanlara can olsun”

Dünyada kolay diye bir şeyin olmadığını aktaran Kaya, “Zorluğunu çeken biliyor. Her sabah saat 05.00’da kalıyoruz. Eşim de benle birlikte kalkıyor. Benim çektiğim çileyi eşim de çekiyor. Çok zor bir olay, Allah kimsenin başına vermesin. İnsanı yaşat ki sende yaşayasın. Bir organla bir insan yaşatmak kolay değil. Herkesin harcı da değil. Yarın kimin ne hale geleceğini ve neye muhtaç olacağını kimse bilemez. Onun için herkes bu konuda duyarlı olması gerekir. Ben ölüp gittikten sonra benim parçalarım bir işe yaramazsa benim dünyada kalmamın anlamı yok. Yaşamak, yaşatmak gerçekten çok güzel. Organlar toprak olmasın. İnsanlara can olsun. Kimse babasız, annesiz, evlatsız kalmasın. Toprak olunca ne işe yarayacak en azından birileri hayata sıkı sıkı tutunur. Belki gün gelir insanlara çok faydalı biri olabilir” diye konuştu.



“Bölgemizde yaklaşık 2 bin 500 tane böbrek nakli bekleyen hasta var”

Operasyon hakkında bilgi veren Dr. Cem Özcan, “Hastamız 49 yaşında 7 yıldır diyalize giren bir hastamız. Oğlu da 23 yaşında. Hazırlık aşamasından sonra Çarşamba günü ameliyat işlemlerini gerçekleştirdik. Ameliyattan sonra her ikisinin de sağlık durumları iyi. Zaten donörün bugün taburculuğunu planlıyoruz. Hastamızın da hafta sonu taburculuğunu planlıyoruz. İlaç düzeyleri ve fonksiyonel testlerin hepsi normal seyrediyor. Canlı nakil yapmak zorunda kaldık. Bölgemizdeki en son donörümüz Nisan ayında çıkmıştı. Nisan ayından beri bölgemizde kadavradan donörümüz yok. Bizde mecbur kalıyoruz. Bölgemizde yaklaşık 2 bin 500 tane böbrek nakli bekleyen hasta var. Hepsi de düşkün durumda olmaya başladı. Canlıyken yapılan bağış sayısı Elazığ’da yüksek değil. Belki de bölgenin en düşüklerinden birisi. Tüm SKT’lar destekliyor ama yeteri kadar bağışımızı alamıyoruz” diye konuştu.

