Elazığ’da jandarma ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor: 2 tutuklama

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Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, farklı tarihlerde merkeze bağlı Nurali, Pirinççi ve Gölköy köyünde hırsızlık olayları meydana geldi. Haber verilmesi üzerine Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca JASAT ekipleri görevlendirildi. JASAT ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucu şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Jandarma ekiplerince 2 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan arama sonucunda çalınan malzemeler ele geçirildi ve sahiplerine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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