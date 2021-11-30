Fırat Üniversitesi (FÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Özcan, TÜBİTAK teşvik ödülüne layık görüldü.

TÜBİTAK’ın bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkan sağlamak amacıyla verdiği “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri” 2021 yılı değerlendirme çalışmaları sonuçlandı.

TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılında 3 bilim ödülü ve 14 teşvik ödülü verilmesine karar verildi. TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından ödül tevcih edilen bilim insanları listesinde Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Özcan da yer alarak Teşvik Ödülüne layık görüldü.

FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, başarısı nedeniyle Prof. Dr. Burcu Özcan'ı tebrik ederek, "Üniversitemizden Prof. Dr. Burcu Özcan, 'Enerji ve Çevre Ekonomisi Araştırma' alanı konulardaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle TÜBİTAK Teşvik Ödülü almaya hak kazanmıştır. Hocamızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

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