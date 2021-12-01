Elazığ Belediyesi ve meteorolojiden fırtına uyarısı

Elazığ Belediyesi ve Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, şiddetli rüzgar ve fırtınalara karşı vatandaşları uyardı.

Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada, “Şehrimizde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgara ve fırtınanın muhtemel olumsuzluklarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz” denildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü de uyarıda bulunarak, “Rüzgarların sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (5070 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşturabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

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