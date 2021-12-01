Elazığspor, Arnavutköy Belediye Gençlikspor maçına hazırlanıyor

Elazığspor, Arnavutköy Belediye Gençlikspor maçı hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.

TFF 3. Lig 1. Grubun 15. haftasında Arnavutköy Belediye Gençlikspor’un konuğu olacak olan Elazığspor’da bu maçın hazırlıkları devam ediyor. Bordobeyazlılar, Elazığspor Tesisleri L sahada gerçekleştirdiği antrenmana ısınma ve koordinasyon ile başlayıp, dar alan ve taktik çalışma ile sona erdirdi.

Teknik direktör Cafer Aydın ve yardımcıları gözetiminde yapılan antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Muhammed Düzgüner, Ahmet Ertuğrul ve Cihan Canpolat katılmazken, Yusuf Ensar Poyrazlı ise salonda çalıştı.

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