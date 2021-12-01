Elazığ'a mevsimin ilk karı yağdı

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Elazığ’ın Baskil ilçesinde mevsimin ilk kar yağdı.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte Elazığ’da mevsimin ilk karı görüldü. Kent genelinde soğuk hava ve fırtına etkisini gösterirken Baskil’in Zeyve İçlikaval köyünde kar yağışı başladı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre Elazığ’da hava sıcaklığı bugün en yüksek 8 derece en düşük sıfırın altında 2 derece olacağı belirtildi.

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