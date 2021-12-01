Sigarayı bıraktı topladığı parayla bin öğrenciye yemek fişi dağıttı

Elazığ’da yaşayan Yunus Saylan, 4 buçuk yıl önce sigarayı bırakıp şimdiye kadar 38 bin lira topladı. Topladığı paralarla Fırat Üniversitesinde okuyan bin öğrenciye yemek fişi dağıtırken, şehitler için de mevlit okuttu.

Elazığ'da yaşayan iki çocuk babası Yunus Saylan, 18 yıl boyunca içtiği sigarayı 4 buçuk yıl önce bırakmaya karar verdi. Bıraktığı sigara paralarını da biriktirmeye başlayan Saylan, 4 buçuk yılda biriktirdiği 38 bin lirayı geçen ay itibariyle Fırat Üniversitesinde okuyan öğrencilere ayda bir defa olmak üzere bin adet fiş dağıtmaya başladı. Bunun yanı sıra biriktirdiği paralarla Mühendislik Fakültesinde bulunan Akademi Camide hayatını kaybeden uçak mühendisi Tarık Kesici, pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve şehitler için mevlit okutarak lokum ikramında bulundu.

Maddi ve manevi her zaman devletin yanında olduklarını belirten hayırsever vatandaş Yunus Saylan, "Gençlerimizin kötü alışkanlıkları bırakmasına yardım edip, onlara yardım etmek lazım. Devletimize, şehitlerimize sahip çıkmak ve bu gelenekleri yaymamız lazım. Büyüklerimiz da kötü alışkanlıkları ve sigarayı bıraksınlar. Ben sigarayı bıraktım yaklaşık 50 bin lira biriktirdim. Her ay şehitlerimize Mevlidi Şerif okutup öğrencilerimize yemek veriyoruz. Öğrencilerimiz zor durumdalar. Bu pandemi döneminde öğrencilerimize ve devletimize sahip çıkmamız lazım” dedi.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerden Ali Yeşil, "Biz öğrencilerin böyle şeylerin devam etmesini temenni ederiz. Malum ekonomimiz ortada. Biz de geldik ücretsiz yemeğimizi yedik. Böyle şeylerin devam etmesini bekliyoruz. Hayırda bulunanın Allah işini gücünü rast getirsin” diye konuştu.

Öğrencilerden Tafadzwa Bradley Kanyungwe ise, "Bugün yemek ücretsiz, bu iyi bir şey" şeklinde konuştu.

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