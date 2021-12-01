Elazığ’da hadis ve özlü sözler ile temizlik uyarısı

Elazığ'da hadis ve özlü sözlerin yazılı olduğu tabelalar asılarak, temizlik uyarısı yapıldı.

Elazığ’ın Keban ilçesinde cadde, kara yolu ve oyun parklarına hadis ve özlü sözlerin yazılı olduğu tabelalar asılarak, temizlik uyarısı yapıldı. Keban Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asılan tabelalarda "Namazın anahtarı temizliktir", Müslümanlık temizlik dinidir, temiz olun, cennete ancak temiz olan gider", "Mümin pis olmaz", "Allah güzeldir, güzelliği sever, cömerttir, cömertliği sever, temizdir, temizliği sever", "Her şeyi iyi temizleyin, temizlik imana, iman da cennete götürür" gibi hadis ve özlü sözlerin yer aldığı uyarı levhaları yerleştirildi.

Asılan tabelaların cadde, sokak ve çevre kirliğinin önlenmesi açısından yapıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.