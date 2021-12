50 kilogramlık lahana üretti, Ukrayna ve Belçika’dan alıcı buluyor

Elazığ’da kente has lezzeti ve büyüklüğüyle meşhur ‘ Kesrik Lahanası’ yetiştiren Ömer Yurdabak’ın ürünleri, Ukrayna ve Belçika’dan alıcı buluyor.

17 yıl önce inşaat sektörünü bırakan Ömer Yurdabak, dede mesleği olan çiftçiliği sürdürmeye karar verdi. Özellikle yaşadığı mahalleye has ‘Kesrik Lahanası’ üretimine geçen Yurdabak, zamanla işlerini büyütüp 30 dönüm arazi üzerinde lahana ekti. Lezzeti ve büyüklükleri ile ciddi talep gören lahanalarının hasadı devam ediyor. Yıllık 100 ton lahana verimi aldıklarını ve bu sene de aynı rakamı görmeyi hedeflediklerini belirten üretici Yurdabak, özel olarak yetiştirdikleri ürünlerinin Ukrayna ve Belçika’dan da alıcı bulduğunu kaydetti.



"50 kilogram ağırlığında lahanalar oluyor"

İnşaat sektörünü bırakıp dede mesleğini devam ettirdiğini dile getiren üretici Ömer Yurdabak, “Lahana yetiştirip satıyorum. Yaklaşık 17 senedir bu işle uğraşıyorum. İnşaatı bırakıp dede mesleğini sürdürüyorum. Lahanalarımız büyük. Ağırlıkları, 10 ile 50 kilogram arasında değişiyor. Müşteriler de gurur duyuyor. Diyorlar ki, Kesrik Mahallesi’nde böyle bir ürün yetiştirmek her babayiğidin harcı değil. Biz de bunun hakkını veriyoruz. Yaklaşık 30 dönüm arazide lahana ekiyorum” dedi.

Ürettiği ‘Kesrik lahanasının’ Ukrayna ve Belçika’ya kadar ulaştığını ifade eden Yurdabak “Geçen sene 100 ton mal sattım, bu sene de aşağı yukarı aynı verimi bekliyoruz. Yağış yok, bu sene kurak geçti. Ben önceki senelerde günde 10 günde bir sulama yapıyordum ama bu sene 6 günde sulama yapıyorum. Çünkü lahana serin havayı seven bir üründür. Yine de iyi yetiştirdik. 50 kilogramlık lahanaların müşterileri ayrıdır. Biz kesip hazırlıyoruz, müşteri de gelip arabasıyla alıyor. Kilosuna göre fiyatları 2 ile 3 TL arasında değişiyor. Hatta buradan Ukrayna ve Belçika’ya lahana gönderiyorum. Müşteriler özel arabasıyla gelip alıyorlar. Çünkü bizim Kesrik lahanası meşhurdur” diye konuştu.

