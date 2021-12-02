Vagonların bağlantı kancalarını çalan 2 şüpheli, yakalandı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da tren istasyonunda kullanılmayan vagonların bağlantı kancalarını çalan 2 şüpheli, jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Tren istasyonunda, kullanılmayan vagonlardan 19 bağlantı kancası çalındı. Durumu fark eden görevliler İl Jandarma Komutanlığı´na haber verdi. Jandarmanın Suç Araştırma Timi (JASAT) olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, kancaları çaldıkları tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin çaldıkları bağlantı kancaları da ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kancalar da Devlet Demiryolu yetkililerine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-12-02 14:07:37



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