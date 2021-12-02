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Eurocup: BC Prometey: 92 - Elazığ İl Özel İdare: 52

İHA

Eurocup: BC Prometey: 92 - Elazığ İl Özel İdare: 52

Eurocup Women B Grubu son hafta maçında Elazığ İl Özel İdare’de Ukrayna’da karşılaştığı BC Prometey’e 9252 yenilerek, Avrupa defterini mağlubiyetle kapattı.
Eurocup Women B Grubu 6. hafta maçlarıyla sona erdi. Bu sezon Avrupa’da istediği sonuçları alamayan son hafta maçına formalite olarak çıkan Elazığ İl Özel İdare, BC Prometey’e 40 sayı farklı 9252 yenildi. Slobozhansky Spor Arena’da oynanan maçta baştan sona etkili olan Ukrayna ekibi; ilk periyodu 2012, ikinci periyodu 4532, üçüncü periyodu 6544 ve maçı 9252 kazandı. Avrupa defterini 5 mağlubiyet, 1 galibiyetle kapatan Elazığ İl Özel İdare’de Kolby Morgan 15 sayıyla takımın en skoreri oldu. Ukrayna dönüşü Elazığ’a gelmeyecek olan bordobeyazlı ekip, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Bursa BŞB maçı için Bursa’ya geçecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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