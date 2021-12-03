Elazığ’da büfeye silahlı saldırı: 1 yaralı

Elazığ’da bir büfeye düzenlenen silahlı saldırıda, büfe çalışanı yaralandı.

Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Mehmetçik Sokak'ta bulunan bir büfenin içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı büfeye ateş açtı. Açılan ateş sonucu büfe çalışanı E.Y. yaralanırken, şüpheli şahıs ise kaçarak uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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