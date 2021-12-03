Minik öğrencilerden engellilere videolu destek

Elazığ’da bir ilkokulda eğitim gören öğrenciler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında işaret dili ile şarkı söyledi.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Elazığ’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Şehit Bayram Nurgül Aladağ İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileri, engeliler adına farkındalık ve fırsat eşitliği oluşturmak için farklı bir yol seçti. Rehber öğretmen ve psikolojik danışman Ayşegül Özçelik ile sınıf öğretmeni Gülten Çelik Bulut’un destekleriyle kamera karşısına geçen minikler, bir şarkıyı işaret dili ile söyledi. Minik öğrencilerin hazırladığı anlamlı video, sosyal medyada yüzlerce beğeni aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.