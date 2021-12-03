Elazığspor’dan genel kurur kararı

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Elazığspor’da Serkan Çayır başkanlığındaki yönetim kurulu Olağan Genel Kurul kararı aldı.

TFF 3. Lig’de mücadele eden Elazığspor’da Olağan Genel Kurul kararı alındı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre ilk kongre 20 Aralık Pazartesi günü saat 17.00’de Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak. İlk oturumda yeterli çoğunluk sağlanmazsa ikinci kongre 28 Aralık Salı günü aynı saat ve yerde gerçekleştirilecek.

Serkan Çayır başkanlığındaki yönetim kurulu Olağan Genel Kurul kararı alarak, kulübün ara transfer dönemi öncesi güçlü bir yönetimle yoluna devam etmesini hedefliyor.

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