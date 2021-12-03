Elazığspor’da Yiğitcan Erdoğan’ın Covid-19 testi pozitif çıktı

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Arnavutköy Belediyespor maçı öncesi rutin PCR testlerine giren Elazığspor’da takım kaptanı Yiğitcan Erdoğan’ın Covid19 sonucu pozitif çıktı ve karantinaya alındı.

TFF 3. Lig 1. Grup’un 15. haftasında Arnavutköy Belediyespor’la karşılaşacak olan Elazığspor’da kaptan Yiğitcan Erdoğan’ın PCR testi pozitif çıktı ve kadrodan çıkarıldı. Erdoğan'ın 10 süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Her maç öncesi yapılan korona virüs testinde futbolcumuz Yiğitcan Erdoğan'ın test sonucu pozitif çıkmış olup futbolcumuz 10 günlük karantinaya alınmıştır ve maç kadrosundan çıkartılmıştır” denildi.

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