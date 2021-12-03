Elazığ’da dilenci operasyonları sürüyor: Bir yılda bin 900 dilenci toplandı

Elazığ’da zabıtanın yaptığı operasyonda bugün 25 dilenci toplanarak ceza kesildi. Bir yılda ise bin 900 dilencinin toplandığı ve 387 bin 600 lira para cezası kesildiği bildirildi.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan 25 dilenci Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada dilencilerin üzerlerinde bulunan paralara el konulurken, Kabahatler Kanunu gereği her birine 204 TL para cezası kesildi. Bir yılda bin 900 dilenci toplandığını belirten Zabıta Müdürü Murat Ayaz, vatandaşların dilencilere itibar etmemesi gerektiğini ifade etti.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak şehir genelinde günlük çalışma yaptıklarını aktaran Zabıta Müdürü Murat Ayaz, “Fakat cuma günü daha yoğun olduğu için bugün çalışmamızda 25 dilenci toplandı. Cami önlerinde, şehir geneli, merkezde toplandı. Bizim yıl içerisinde bin 900 dilenci toplandı. Bunlara kabahatler kanunundan işlem yapıldı. Üst araması yapıldıktan sonra salıyoruz. Şehir genelinde emniyetle birlikte yaptığımız çalışmalarda dilencilerin yüzde 90’ı dışarıdan gelen yabancı uyruklulardan oluşmaktadır” dedi.



“Dışarıdan gelen ve burada yevmiye ile çalışan kişiler var”

Vatandaşların kendilerine yardımcı olmasını isteyen Ayaz, “Din istismarı yapan kişilere para vermemeleri ve zabıta ekiplerine yardımcı olmalarını istiyoruz. Görev yapan memura yardımcı olurlarsa bizim de ortak çalışmamız olduğu takdirde bu işin üstesinden geleceğimizi sanıyorum. Dışarıdan gelen ve burada yevmiye ile çalışan kişiler var. Dilencilere vatandaşların para vermemesini istiyoruz. Genelde dışarıdan getirdikleri çocukları burada 2030 liraya çalıştırıyorlar. Burada çok karşılaşıyoruz. Gül ve mendil sattırıyorlar. Vatandaş, camı indirip parayı veriyor mendil kalsın diyor. Çocuğu teşvik ediyor. Bu çocuğa iyilik etmiyor. Bu çocuk ilerde büyüdüğü zaman potansiyel suçlu olacak. Çocukların elindeki paralar saat başı alınıyor. Çocukları istismar ediyorlar. Vatandaşlar bunlara itibar etmesin” diye konuştu.

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