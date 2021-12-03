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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma ekipleri özel çocukları unutmadı

İHA

Jandarma ekipleri özel çocukları unutmadı

Elazığ’da jandarma ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde özel çocukları unutmadı.
Elazığ’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de etkinlik düzenleyerek özel çocukları yalnız bırakmadı. Köylerde yaşayan özel çocukları ziyaret eden ekipler, engelliler gününü kutladı ve hediyeler verdi.
Ekiplerinin ziyaretinden memnun olan çocuklar ve aileleri jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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