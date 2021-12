3 defa kalbi durdu, felç geçirdi ama o hobisi sayesinde hayata tutundu

Elazığ’da yaşayan ve üç defa kalbi duran, felç kaldıktan sonra da hafıza kaybı yaşayan 65 yaşındaki Cevat Ünal, edindiği hobi sayesinde hayata tutundu. Hobisi ile hem rehabilite olan Ünal hem de atıl durumdaki malzemeleri sanata dönüştürüyor.

Elazığ’da yaşayan bir çocuk sahibi Cevat Ünal, iki yıl önce emekli oldu. Ünal emekli olduktan sonra kısa süreler içerisinde 3 kez kalp kriz geçirdi. Her krizde kalbi duran ve yeniden hayata döndürülen Ünal, bunlara bağlı olarak kısmı felç geçirdi. Felç sonrasında da hafıza kaybı yaşayan Ünal edindiği hobi ile hayata tutundu. Özellikle emekli olduktan sonra inşaatlardan topladığı atıl durumdaki PVC borularını sanata dönüştüren Ünal, bu sayede hem rehabilite oluyor hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor. Evinin balkonunu küçük bir atölyeye çevirerek el emeği göz nuru eserleri üzerinde çalışan Ünal, her türlü figürü işlediği atıl boruları başta abajur, avize ve aplik olmak üzere bir çok ürüne dönüştürüyor.

Emekli olduktan sonra atıl durumdaki malzemelerden çeşitli ev eşyası yaptığını belirten Cevat Ünal, “Emekli olduktan sonra ne yapabilirim, diye düşündüm. Atıl PVC boruları gördüm. PVC boruları pintevest (baskı) vasıtası ile neler yapıldığını gördüm ve ondan sonra bende başladım. Abajur, avize gibi şeyler yaptım. Yazın inşaatçı arkadaşların yanında oyma işlerini yaptım, kışın da kendi balkonum da gördüğünüz gibi bu işleri yapıyorum. Bir tek PVC boruyla kalmadım, taşlardan yaptım, fındık ve ceviz kabuklarından, salyangoz kapaklarından ve su kabaklarından malzemeler üretmeye çalıştım. Benim niyetim, kendim için değil. Memleketime birkaç gence bu sanatı aşılayabilirsem ne mutlu bana” dedi.

Geri dönüşüme katkı sağlamaya çalıştığını ifade eden Ünal, “Yani inşaatçı arkadaşlarım ve çevrem de bildiğim için bana her türlü malzemeyi getiriyorlar. O günkü haleti ruhiye ile ne yapmam gerektiğini kendi kafamda tasarlıyorum, ondan sonra icraatıma geçiyorum. Çoğu arkadaşım ve çevrem de beğendi. Bana destek oldular. Eşim, balkonda çalışmama izin veriyor, sağ olsun benle beraber temizliğini yapıyoruz. Çevre kirliliğini bertaraf etmek için elimden geleni yaparak atıl malzemelerin hepsini topladım. Elime ne geçiyorsa, onları geri dönüşümünü sağladım. Başarılı olduysam ne mutlu bana. İnşallah benim gibi arkadaşlarda en azından bu işi yapar, bir sanat sokağı bir atölye kurabilirsek ne mutlu bizlere” diye konuştu.

"3 defa kalbim durmuş, hafıza kaybı yaşamışım ve felç olmuşum"

Bir çok kez ölümden döndüğünü ancak uğraştığı iş sayesinde hastalığı atlattığını dile getiren Ünal, “İnşaatlardan topladığım atıl boruları geri dönüşüme kazandırmak amacıyla abajur, avize şekline dönüştürüyorum. İçine lamba döşedik, onları internet vasıtasıyla satmaya çalışıyorum. Tabii bunlar emek ister. Bir plastik PVC boruyu yapıp bitirmek en az 3 günümü alıyor. Üç günde anca yapabiliyorum. Avize, abajur veya aplik şekline getiriyorum. Çok mutluyum, benim için yemek yemek ikinci planda kalıyor. Yemek yemeyi ve çay içmeyi çok seven bir insanım ama bunlara başladığım zaman kendimden geçiyorum. Bu arada benim 3 defa kalbim durmuş, hafıza kaybı yaşamışım ve felç olmuşum ancak bunlara başladıktan sonra çok şükür hayata döndüm hayatımdan çok mutluyum herkese de tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

