Şehit astsubay Mutlu, törenle memleketine uğurlandı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)TUNCELİ´nin Ovacık ilçesi kırsalında 'Eren Kış-6 Mercan Dağları' operasyonunda PKK´lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu´nun (32) cenazesi, Elazığ'da düzenlenen törenin ardından memleketi Mersin'e uğurlandı.

Ovacık ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu için Elazığ Havalimanı´nda tören düzenlendi. Törene Elazığ Valisi Ömer Toraman, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve askeri erkan katıldı. Törende şehidi özgeçmişi ve dualar okundu. Törenin ardından şehit Astsubay Üstçavuş Celil´in cenazesi, toprağa verilmek üzerine uçakla memleketi Mersin'e uğurlandı.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-12-04 11:32:38



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