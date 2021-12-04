Elazığ’da Robotik ve Kodlama Proje Şenliği başladı

Elazığ’da DeneYap atölyesinde 160 gencin yaptığı çalışmalar, Robotik ve Kodlama Proje Şenliğinde görücüye çıktı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi çatısı altında kurulan DeneYap Atölyesinde 160 genç 13 hafta boyunca eğitim gördü. 13 hafta sonunda yapılan çalışmalar Robotik ve Kodlama Proje Şenliğinde görücüye çıktı. Vali Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ ve kurum müdürleri stantları gezdi. Öğrenciler projelerini sunumlar yaparak tanıttı.

Öğrencilerin heyecanını paylaşmak stantları gezdiklerini aktaran Vali Dr. Ömer Toraman, “Çocuklarımız görebildiğimiz kadarıyla çok dikkatliler, gündemi takip ediyorlar ve problemleri çok iyi gözlemliyorlar. Bir de tabi Elazığ’da yaşadıkları için bu eğitimin konusu olan, afet konusunda yaşadıklarını ve gözlemlediklerini afetlere müdahale edebilmek için hasarı en aza indirmek için düşünüyorlar, tasarlıyorlar. Hepsini tebrik ediyoruz. Bunlar çok önemli yetenek ve becerilerdir” dedi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Çocuklarımızın hazırlamış olduğu projeler sergileniyor. Tabi bu öğrencilerimiz yaklaşık iki yıl önce TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ortaklaşa hazırlamış olduğu DeneYap Atölyelerinde eğitim aldı. 13 hafta süren eğitimi şenlik havasında kutluyoruz. Birbirinden önemli projeleri öğrencilerimizin sergiledikleri çalışmaları inceledik” diye konuştu.

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