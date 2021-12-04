Kadınlar Hentbol 1. Lig: Elazığ SYSK: 33 - Kızıltepe Spor Lisesi SK: 24

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kadınlar Hentbol 1. Ligi’nin 9. haftasında Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü evinde ağırladığı maçta Kızıltepe Spor Lisesi’ni 3324 yenerek çıkışını sürdürdü.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu’nun 9. haftasında Elazığ SYSK, evinde karşılaştığı maçta Mardin ekibini 9 sayı farkla mağlup ederek yükselişini sürdürdü. Yakup Kılıç Spor Salonu’nda oynanan ve ilk yarısı 1912 Elazığ ekibinin üstünlüğü ile geçilen maçın ikinci yarısında da hata yapmayan sarısiyahlılar, salondan 3324’lük galibiyetle ayrıldı. Üst üste 4. galibiyetini alarak grubunda sezonun ilk yarısını 2. sırada tamamlayan Elazığ Sosyal Yardımlaşma’da, Feyza Nur Öztürk ile Yeşim Alp kaydettikleri 7’şer golle galibiyette başrol oynadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.