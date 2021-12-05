Elazığ’da 19 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı

Elazığ’da ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra kendisini gören çocuğu darp eden şüpheli yakalandı. 19 suç kaydığı olduğu öğrenilen şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, bir şahıs il merkezinde bir mobilyacıdan yaklaşık piyasa değeri 3 bin lira olan 1 adet dekupaj testere ile 1 adet şarjlı matkap çaldı. Ardından yine aynı şahıs sahibinin il dışında olduğu boş bir ikamete girerek daireye ait kabloları çaldı ve apartmandan çıktığı sırada kendisini gören bir çocuğu da darp ederek çaldığı kabloları atıp olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheli şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelinin, İ.Ş. olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesinin alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüpheli İ.Ş.'nin, 7’si hırsızlık suçundan olmak üzere toplamda 19 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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