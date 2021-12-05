BAL: Elazığ Yolspor: 1 - 12 Bingölspor: 1

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Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup’un 6. haftasında Elazığ Yolspor, evinde karşılaştığı maçta 12 Bingölspor’la 11 berabere kaldı.

Gençlik Merkezi Sentetik Sahada oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi 5. dakikada Kenan Ağgül’ün attığı golle ilk yarıyı 10 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısına etkili başlayan konuk takım 47. dakikada Arda Şahin’in attığı golle eşitliği sağladı. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 11’lik eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Elazığ Yolspor puanını 11’e, 12 Bingölspor ise 10’a yükseltti.

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