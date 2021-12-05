Eski sevgilisinin evini yakan şüpheli yakalandı (2)

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TUTUKLANDI

Elazığ'da eski sevgilisinin evini benzin dökerek ateşe veren ve düzenlenen operasyonla yakalanan M.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-12-05 17:11:18



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