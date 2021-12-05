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Eski sevgilisinin evini yakan şüpheli yakalandı (2)

DHA

Eski sevgilisinin evini yakan şüpheli yakalandı (2)


TUTUKLANDI
Elazığ'da eski sevgilisinin evini benzin dökerek ateşe veren ve düzenlenen operasyonla yakalanan M.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)   DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-12-05 17:11:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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