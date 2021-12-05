Elazığ'da eski kız arkadaşının evini kundaklayan şahıs tutuklandı

Elazığ’da eski kız arkadaşının evini kundaklayan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün merkez Sürsürü Mahallesi Hilal Sokak'ta bulunan 2 katlı evin son katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski sevgili M.B., Ç.Ç.'nin bulunduğu daireyi kapı aralığından benzin dökerek ateşe verdi. Şahıs olay yerinden kaçarken, ev ise alevlere teslim oldu. O sırada uyuyan Ç.Ç., 11 yaşındaki oğlu ve teyzesi, dumanları fark etmelerinin ardından balkondan atlayarak canlarını kurtardı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu söndürürken, dumandan etkilenen aile ise ambulansta tedavi edildi. Olay yerinden kaçan şüpheli M.B., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kapsamlı çalışma ile yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli M.B., bugün adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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