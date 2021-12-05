BAL: Fırat Üniversitesi: 4 - Kovancılarspor: 1

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup’un 6. haftasında Elazığ Derbisi’nde Fırat Üniversitesi, Kovancılarspor’u 41 mağlup etti ve liderliğe yükseldi.

D. Fırat Üniversitesi, Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup’un 6. haftasında karşılaştığı bir başka Elazığ takımı Kovancılarspor’u 41 yenerek liderliğe yükseldi. Gençlik Merkezi Sentetik Saha’da oynanan maça etkili başlayan Kovancılarspor, 10. dakikada Emrah Ayyıldız’ın golüyle 10 öne geçti. Fırat Üniversitesi bu gole 45+1. dakikada Zindan Altın’la cevap verdi ve ilk yarı 11 tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan BordoBeyazlı takım Muhammed Ali Polat’ın golüyle durumu 21 yaptı. Maçın 50. dakikasında Fırat Üniversitesi’nde Zindan ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 10 kişi kaldıktan sonra da hücuma ağırlık veren Fırat Üniversitesi 59. dakikada Umut, 71. dakikada Turan’ın golleriyle skoru 41 yaptı. Maçın 80. dakikasında Kovancılarspor’dan Mahsun kırmızı kart görünce her iki ekipte oyun alanında 10 kişi kaldı. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Fırat Üniversitesi sahadan 41’lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından BordoBeyazlı ekip, BAL 1. Bölge 3. Grup’ta liderlik koltuğuna yükseldi.

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