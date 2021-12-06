Elazığ’da yayaya çarpan sürücü kaçtı

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Elazığ’da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Kazada kadın yaralanırken, sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, merkez İzzetpaşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, yolun karşına geçmek isteyen F.B.'ye çarptı. Kazada kadın yaralanırken sürücü ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından kadın, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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