Başkan Şerifoğulları, sahadaki çalışmaları inceledi

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehir genelinde sürdürülen belediye çalışmalarını inceledi.



Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları kent genelinde yapımı süren çalışmaları inceledi. İlk olarak Fuar ve Kongre Merkezi inşaatını gezen Başkan Şerifoğulları, ardından Şehit Polis Fethi Sekin anısına belediye tarafından baba ocağı Baskil’de yapımına başlanılan külliye inşaatını inceledi. Başkan Şerifoğulları, söz verdikleri gibi külliye çalışmalarını çok hızlı ilerlettiklerini ve külliyenin ileriki günlerde ziyarete açılacağını kaydetti.

Fuar ve Kongre Merkezi'nin çok yakında hizmete sunulacağını aktaran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "İstihdam ve kalkınma projeleri arasında yer alan Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi, ticaret başta olmak üzere şehrin sosyal, kültürel ve turizmini canlandıracak. 25 bin metrekare alan ile önemli organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasitedir. Baskil'de külliye çalışmaları da sürüyor. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatabilmek, onların bırakmış olduğu mirasa sahip çıkmak ve geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Belediye olarak böyle özel bir çalışmayı hayata geçirmekten de gurur duyuyoruz" dedi.



Son olarak tarihi Öğretmenevi ile yeni valilik binası arasında yapılan Kent Meydanı Yer Altı Otoparkı ve Meydan Düzenleme Projesini inceleyen Başkan Şerifoğulları, şehrin özüne yakışacak aynı zamanda geleceğine hizmet edecek bir meydan inşa ettiklerini ifade etti.

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