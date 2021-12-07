Elazığ'da 90 parka, sokak hayvanları için su ve mama kapları bırakıldı

Elazığ Belediyesi, mahallelerde bulunan 90 parka su ve mama kapları yerleştirdi.

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kış aylarında sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşayabilmesi için hummalı bir çalışma başlattı. Başlatılan çalışma çerçevesinde mahallelerde bulunan 90 parka su ve mama kapları yerleştirildi. Her gün sabah saatlerinde bu noktaları ziyaret ederek su kontrolü yapıp hayvanlar için mama bırakan ekipler, hasta ve yaralı olan kedi ve köpekleri Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesine götürerek tedavilerinin yapılmasını sağlıyor.

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