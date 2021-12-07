Uzmanın estetisyen Dalmış’tan cilt bakımı uyarısı

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, cilt tipinde fark edilebilir bir değişikliğin olmasının, çok fazla cilt bakımı ürünü kullanıldığının bir göstergesi olabileceğini söyledi.

Genellikle yağlı bir cilde çok ürün kullanılması durumunda cildin daha kuru ve daha hassas hale gelebileceğini kaydeden Dalmış, “Veya tam tersi, kuru cildiniz gün boyunca daha fazla yağ üretmeye başlayabilir veya yüzünüzü kızarıklık veya sivilce kaplayabilir. Cilt tipinde gördüğünüz bu değişiklikle birlikte, rutininize daha fazla ürün eklemek veya kullandığınız ürünleri değiştirmek gibi bir yanılsamaya kapılabilirsiniz. Ancak bu şekilde kavuşmayı istediğiniz parlak ve sağlıklı bir cildi elde edemeyecek bir kısır döngü içerisine düşeceksiniz. Esas çözüm, cilt bakım rutininizdeki adımların sayısını azaltmak olabilir. Sorunlu bir cildiniz varsa, sorunun temelini tanımlamanın en iyi yollarından biri, rutininizi ana hatlarıyla belirlemek ve gereksiz cilt bakım ürünlerini ortadan kaldırmaktır. Sadece basit bir temizleyici ve nemlendirici kullanarak cilt bakımı rutininizi sıfırlayabilirsiniz. Sadece bir ya da iki ürün kullanın ve bunların doğal içeriklerden oluşan ürünler olduğundan emin olun. Cildiniz belirli bir kimyasal maddeye karşı hassas olabilir, bu yüzden sadece temel ve gerekli ürün kullanmak cildinizde harikalar oluşturabilir” dedi.

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