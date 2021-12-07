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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığspor galibiyeti unuttu

İHA

Elazığspor galibiyeti unuttu

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup’ta çıktığı son 6 maçtan galibiyet alamadı.
TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Elazığspor’da galibiyet hasreti bir türlü sona ermiyor. Ligin 9. haftasında sahasında Kahta 02 Spor’u 10 yenen bordobeyazlılar, o tarihten sonra çıktığı 6 maçtan galibiyet alamadı. Nevşehir Belediyespor (10), F. Erbaaspor (30), Batman Petrolspor (30) ve Arnavutköy Belediyespor (20) gibi takımlara bu süreçte yenilen Elazığspor, Hendekspor ile 11, Belediye Kütahyaspor’la 22 berabere kalarak son 6 haftada 2 puan topladı.
Evinde Bursa Yıldırımspor ve deplasmanda oynayacağı Fatsa Belediyespor maçlarıyla ligin ilk yarısını tamamlayacak olan bordobeyazlılar, 18 takımlı grupta 13 puanla 16. basamakta yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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