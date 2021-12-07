Elazığspor galibiyeti unuttu

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup’ta çıktığı son 6 maçtan galibiyet alamadı.
TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Elazığspor’da galibiyet hasreti bir türlü sona ermiyor. Ligin 9. haftasında sahasında Kahta 02 Spor’u 10 yenen bordobeyazlılar, o tarihten sonra çıktığı 6 maçtan galibiyet alamadı. Nevşehir Belediyespor (10), F. Erbaaspor (30), Batman Petrolspor (30) ve Arnavutköy Belediyespor (20) gibi takımlara bu süreçte yenilen Elazığspor, Hendekspor ile 11, Belediye Kütahyaspor’la 22 berabere kalarak son 6 haftada 2 puan topladı.
Evinde Bursa Yıldırımspor ve deplasmanda oynayacağı Fatsa Belediyespor maçlarıyla ligin ilk yarısını tamamlayacak olan bordobeyazlılar, 18 takımlı grupta 13 puanla 16. basamakta yer alıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.