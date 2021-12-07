18 yıl önce kayıp ilanı verilmişti, öldürüldüğü ortaya çıktı Elazığ polisi, 18 yıl önceki cinayetin faillerini yakaladı

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Elazığ’da polis ekipleri, 2003’te kayıp başvurusu bulunan şahsın öldürülmüş olabileceği düşüncesiyle dosyayı 18 yıl yeniden açtı. Polislerin titiz çalışmaları sonucu yakalanan 2’si kadın 9 şüpheli, kayıp ilanı verilen şahsı öldürdüklerini itiraf etti.

Edinilen bilgilere göre, 21 Mayıs 2003’te R.C. hakkında kayıp başvurusunda bulunuldu. Şahsın uzun süre bulunamamasının üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı 2 Şubat 2021’de yeniden açtı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 10 ay süren titiz çalışmalar sonucunda 2’si kadın 9 şüpheli tespit edildi. Ekipler, 4 Kasım 2021’de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek zanlıları yakalayıp gözaltına aldı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadeler sırasında kayıp şahıs R.C.’yi öldürdüklerini itiraf etti.

Cesedin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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