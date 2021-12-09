Elazığ’da Fırat Dicle 1'inci Alt Havza Yönetim Heyeti toplantısı gerçekleşti

Elazığ'ın ev sahipliğinde Fırat Dicle 1'inci Alt Havza Yönetim Heyeti toplantısı gerçekleşti.

Fırat Dicle 1'inci Alt Havza Yönetim Heyeti toplantısı Elazığ ev sahipliğinde Elazığ Kültür Park Mamuratül Aziz toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıya Vali Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve birçok ilden ilgili kurum müdürleri katıldı.

Dünyanın geleceği hakkında öngörüde bulunan Vali Dr. Ömer Toraman, “Özelikle son 100 veya 200 yıldır insanoğlu eliyle çok ciddi manada olumsuz etkilediğimizi uzmanlar ifade ediyorlar. Bu ne demek? 1 milyarı bulmayan dünya nüfusu günümüzde 8 milyar mertebesinde ve bunun 10 milyara çıkacağı düşünülüyor. Bu da aslında dünyadaki o düzenin insan eliyle olumsuz manada etkilenmesine sebep oluyor. Şehirleşme, doğal kaynakların aşırı kullanılması ve kirletilmesi. Bu döngüyü iklim değişikliği ve küresel sıcaklık olarak attırıyor. Şehirlerde ozon gazları, karbondioksit salınımları kapalı sistem olan dünya atmosferinde sıcaklığı artırıyor. Gittikçe bu konu hakkındaki farkındalık artıyor. Bütün dünya artık iklim değişikliğini kontrol edebilmek için ve bu olumuz gelişmeleri kontrol etmek veya iyileştirmek için gayret gösteriyor. Bu çerçevede birçok anlaşma imzalandı. Türkiye de bu küresel mutabakata dahil ülkelerden bir tanesi oldu” dedi.

Toplantı hakkında bilgi veren Devlet Su İşleri (DSİ) 9'uncu Bölge Müdürü Mahmut Dündar, “Fırat Dicle 1’inci Alt Havza Yönetim toplantısı Vali Dr. Ömer Toraman’ın başkanlığında DSİ 9'uncu Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Fırat Dicle 1’inci Alt Havzamızda, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Erzurum, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Sivas, Ağrı, Muş, Bitlis ve Kilis illerimiz yer almaktadır. Havza yönetim heyeti toplantıları yılın 2’inci 6 ayı içerisinde olmak üzere yılda en az bir defa düzenlenir. Fırat Dicle 1'inci Alt Havzasında yer alan tüm ilerimizde 2020 yıllı il su yönetim koordinasyon toplantıları gerçekleştirildi. Alınan kararlar, kurul üyesi kurullara gönderilmiştir" diye konuştu.

Toplantı daha sonra sinevizyon gösterimleri, sunumlar, değerlendirme ve sorucevap yapıldıktan sonra son buldu.

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