Elazığ’da 'Bilinçli Kadın Bilinçli Gelecek' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yapılmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek amacıyla, anne duyarlılığından ve mücadelede anne desteğinden hareketle Elazığ’da hayata geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi faaliyetleri sürüyor.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi ile anne olan ve anne olmaya aday kadınlara uyuşturucu madde kullanmaya başlayan bireyi tanıtabilmek, bu sayede uyuşturucu madde kullanmaya başlayan bireylerin ilk safhada tespit edilmesi sağlanarak bağımlı olmaktan kurtarılmalarının amaçlandığı kaydedildi. Bilgilendirme faaliyetleri esnasında 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesinin yanı sıra 'Bilinçli Kadın Bilinçli Gelecek' Projesi hakkında da bilgiler verildi.

Projeler kapsamında Koç İlköğretim İlkokulu ve Aşağı Demirtaş Konteyner Kent yerleşkelerinde toplam 80 kadına KADES, UYUMA, 112 Acil Çağrı Hattı ve En İyi Narkotik Polisi Anne konularında eğitim verildi.

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