Elazığ’da 'Nebevi Davet' konulu konferans

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Elazığ İl Müftülüğü tarafından 'Nebevi Davet' konulu konferans gerçekleştirildi.

Edibe Can Müftülük Sitesi Konferans Salonunda düzenlenen 'Nebevi Davet' konulu konferansa Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, İlahiyat Fakültesi Dekanı Veysel Özdemir, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İslam’ın sancaktarlığını yapan ve tarihin akışına yön veren geniş coğrafyalarda medeniyetler inşa eden bir milletin evlatları olduklarını ifade eden İl Müftüsü Selami Aydın, "İnsanlara teşekkür etmeyen Allah’a şükredemez. Geçmişini bilmeyen de geleceğini inşa edemez. Elazığ İl Müftülüğü olarak bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Bizler asırlardır İslam’ın sancaktarlığını yapan tarihin akışına yön veren geniş coğrafyalarda medeniyetler inşa eden bir milletin evlatlarıyız. Afrika’daki insanlarda umudunu bize bağlamış, yüzünü bize dönmüşlerdir. Bu nedenle her zamankinden daha çok birliğe beraberliğe ihtiyacımız var" dedi.

"Kişi sevdiğiyle beraberdir" diyen Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir ise "Allah’ın elçisi buyurdu ki hepiniz bildiği o rivayette kişi sevdiğiyle beraberdir dedi. Eğer seviyorsak sevdiği kişiyle zaten beraberdir. Ona iltihak edip etmemesi meseleyi değiştirmez. Buradan anladık ki kişinin kalbinden karşı kalbe bir yol vardır ve bu yol zamandan ve mekandan bağımsızdır. Kişi sevdiğiyle beraberdir, onlar bir aradadırlar" diye konuştu.

Program İl Müftüsü Selami Aydın’ın Prof. Dr. Halis Aydemir'e filografi sanatı ay yıldızlı bayrak hediye etmesinin ardından sona erdi.

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