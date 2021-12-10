Elazığ'da ağaca çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı

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Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarpıp yan yattı. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, merkez Rızaiye Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 AAE 028 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarpıp yan yattı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansta tedavi edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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