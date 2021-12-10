Elazığ’da motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı

Elazığ’da yaşanan kazalarda ölüm ve yaralanma oranlarını en aza indirmek amacıyla motosiklet sürücülerine ücretsiz kask dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde trafik kazalarında yaşanan ölüm ve yaralanma oranlarının azalması için yapılan çalışmalar kapsamında Elazığ’da ücretsiz kask dağıtımı programı düzenlendi. Düzenlenen programa Vali Ömer Toraman, Emniyet Müdürü Celal Sel, Jandarma Alay Kumandanı Albay Ali Yıldız, emniyet ve jandarma personeli ile motosiklet şoförleri katıldı. Motosiklet kullanıcılarına sembolik de olsa bir kask dağıttıklarını belirten Vali Toraman, “Motosiklet kullanırken kask takmanın bir tercih olmadığını bir zorunluluk olduğunu tekrar hatırlatmak istedik. Sağ olsun zaten arkadaşlarımız kurallara uyarak motosiklet kullanıyorlar. Ama bir farkındalık oluşsun diye bu gün bu etkinliği düzenledik. Ülkede trafik kazalarında ki ölüm oralarını ve yaralama oranlarını düşürmek için büyük gayret sarf ediliyor. Emniyet kemeri konusunda araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması konusunda, hız konusunda çeşitli kampanyalar yürütülüyor. Türkiye trafik kazalarında ölüm oranlarını yüzde 50 azaltarak bir başarıya imza atmış bulunuyor. Bunu daha da düşürmek için gayret gösteriliyor. Burada da emniyet mensuplarımız, jandarma mensuplarımız yapmış oldukları denetimlerle rehberliğe eğitime öncelik vererek sürücülerimizi yayalarımızı trafik usulüne göre bilgilendiriyor. Şunu biliyoruz motosiklet kazalarında kask kullanılması halinde meydana gelecek kazalarda ölüm oranlarının yüzde 40 nispetinde azaldığını yaralanmaların da yüzde 70 oranında azaldığını biliyoruz. Benzer şey emniyet kemeri için de geçerli emniyet kemeri kullanıldığında meydana gelen kazalarda ölüm oranlarının yaralanmalarının da düştüğünü biliyoruz. Elazığ’da 2021 yılında maalesef 23 vatandaşımızı bu kazalarda kaybettik. Bunların 3 tanesi de motosiklet kazası. Bizim trafik timlerimizin ortak noktası hem sürücülerin hem de yayaların güvenliğini sağlamak. Amacımız ceza yazmak değil, eğitim ve rehberlik için gayret sağlıyoruz. Umarım bu kampanya amacına ulaşır” dedi.

Konuşmaların ardından motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı.

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