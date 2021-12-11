Elazığ'da 'Meryem Ana' heykeli ele geçirildi

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Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince durdurulan araçta, 'Meryem Ana' heykeli ele geçirilirken, üzerinden uyuşturucu çıkan sürücü gözaltına alındı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin tarihi eser kaçıracağı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin takibe alınan aracı, Pirinçci köyü mevkisinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 25 santimetre uzunluğunda ve 5 santimetre genişliğinde 'Meryem Ana' heykeli ele geçirildi. Ayrıca şüphelinin üzerinde 10 gram metamfetamin ve 2 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan sürücü hakkında işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-12-11 12:33:48



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