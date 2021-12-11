Elazığ’daki ankette CHP birinci parti olarak çıktı

Elazığ’da sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen anketlerde CHP birinci parti olarak çıkarken, milletvekili adaylığına ise katılımcıların büyük bir çoğunluğu Gürsel Erol’u seçti.

Seçim sürecinin yaklaşması ile birlikte anket çalışmaları da artmaya başladı. Bu kapsamda, Elazığ’da sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen bir ankete katılanların yüzde 33.2’si önümüzdeki seçimlerde CHP’ye oy vereceğini işaretledi. CHP’yi yüzde 28.6 ile AK Parti, yüzde 10.3 ile Yeniden Refah Partisi, yüzde 7.2 ile MHP, yüzde 6.8 ile İYİ Parti, yüzde 5.9 ile Deva Partisi takip etti. Yüzde 8’lik bir kısım ise diğer partileri işaretledi.

Aynı ankette ‘Kimi milletvekili adayı olarak görmek istersiniz’ sorusuna katılımcıların yüzde 40’ı Gürsel Erol’u seçti.

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