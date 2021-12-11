TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 1 - Beyoğlu Yeni Çarşı: 1

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TFF 3. Lig 2. Grup'un 17. haftasında HD Elazığ Karakoçan FK sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile 11 berabere kaldı.



Stat: Doğukent

Hakemler: Alirıza Altunbakır xx, Feyzullah Çimen xx, Mehmet Kirişçioğlu xx

HD Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz xx, Şeyhmus Abdulkadir Aksu x (Ahmet Can dk. 46 x), Ömer Faruk Aydemir xx, Oğuzhan Kandemir xx, Fatih Kıran xx, Ekrem Sütçü xx, Hüseyin Fıstıkcı xxx, Muhammed Furkan Özhan xx (Fatih dk. 65 x), Eren Çinkılınç xx, Kaan Güdü xx, Ömer Buğdaycı (Ertan dk. 38 x)

Beyoğlu Yeni Çarşı: Emre Tümler xx, Emre Çölgeçen xx, Şemsettin Ender Kılıç xx, Ergun Cengiz xx, Mertcan Aktaş x (Onur Alkan dk. 63 x), Ömer Faruk Yücel xx, Kubilay Yıldırım xx, Ömer Talha Nergiz x (Muhammet dk. 46 x, Metehan dk. 82 ?), Yunus Özdemir xx (Alpaslan dk. 76), Tolunay Yurtseven xxx (Mutlu dk. 82 ?), Gökhan Günel xx

Goller: Hüseyin (dk. 69) (Elazığ Karakoçan), Tolunay (dk. 14) (Beyoğlu Yeni Çarşı)

Sarı Kartlar: Ömer Faruk, Ahmet Can (Elazığ Karakoçan), Kubilay, Gökhan (Beyoğlu Yeni Çarşı)

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