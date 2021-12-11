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KBSL: Elazığ İl Özel İdare: 75 - B. Kayseri Basketbol: 92

İHA

KBSL: Elazığ İl Özel İdare: 75 - B. Kayseri Basketbol: 92

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında B. Kayseri Basketbol, Elazığ İl Özel İdare’yi deplasmanda 9275 yendi ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi ilk periyodu 2320 önde geçti. İkinci periyotta toparlanan Kayseri temsilcisi devreye 5336’lık üstünlük girdi. Üçüncü çeyrekte dış atışlardan önemli sayılar bulan B. Kayseri Basketbol bu periyodu da 7456 önde tamamladı. Mücadelenin son periyodunda Elazığ İl Özel İdare farkı kapatabilecek performans gösteremeyince mücadele Kayseri ekibinin 9275’lik galibiyetiyle sona erdi.
Bu sonucun ardından B. Kayseri Basketbol ligdeki ilk galibiyetini alırken, Elazığ İl Özel İdare 7. mağlubiyetini aldı. Kayseri Basketbol adına 30 sayı üreten Egle Sventoraite maçın en skoreri olurken, Elazığ İl Özel İdare’de Melike Yalçınkaya’nın 20 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
Öte yandan mücadeleyi Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da takip etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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