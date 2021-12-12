Sis kazayı beraberinde getirdi, otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Elazığ’da etkili olan sis kazayı da beraberinde getirdi. Otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, ElazığBingöl Karayolu Yazıkonak belde çıkısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesini kaybeden S.K. idaresindeki 34 EM 1445 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, biri çocuk 4 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde inceme yaptı.

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