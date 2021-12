Elazığ’ın ilk dijital kütüphanesi büyük ilgi görüyor

Elazığ Belediyesi tarafından inşa edilen Mehmet Akif Ersoy Dijital Kütüphanesi, 7'den 70'e her kesimden ilgi görüyor.

Yıldızbağları Mahallesi’nde inşa edilen Mehmet Akif Ersoy Dijital Kütüphanesi, toplam bin 900 metrekare alan üzerinde inşa edilerek, bünyesine 40 adet bilgisayar ile donatılan iki adet salondan oluşuyor. Toplam 100 kişilik kapasitesi bulunan dijital kütüphanede 28 ayrı kategoride 27 bin kaynak esere elektronik ortamda kolayca erişilebiliyor. Sabah saat 08.00 ile gece saat 10.00 arasında açık olan kütüphane bünyesinde ayrıca tarih, edebiyat, felsefe, psikoloji, dini yayınlar, kişisel gelişim ve benzeri kategorilerde 5 bin 300 adet kitap yer alıyor. Kütüphaneye üye olan öğrenciler, elektronik ortamda istedikleri gibi kendi kütüphanelerini oluşturma şansı da buluyor. Kütüphane sadece öğrenciler değil 7'den 70'e her kesim tarafından ilgi görüyor.

Mehmet Akif Ersoy Dijital Kütüphanesi sorumlusu Fatih Kılınç, “Kütüphanemiz, her gün saat 08’den akşam saat 10.00’a kadar, hafta sonu da sadece cumartesi saat 09.00’dan akşam saat 18.00'a kadar öğrencilerimize hizmet vermektedir. Kütüphanemizde yaş ayrımı yapmıyoruz. Zaten kütüphanemizi bize hediye eden değerli başkanımız da açılış günü 7’den 70’e dedi. Buraya günün hangi saatinde gelirseniz ilkokul 3. sınıf öğrenicisi de görebilirisiniz, mimarlık bölümünden mezun olmuş bir arkadaşın da sınavı için çalıştığını görebiliriniz. Kütüphanemiz öncelikle bir kütüphane öğrencilerine ne hizmet sunmalıysa hepsini sunuyor. Birde dijital kütüphane ismimiz var. Bunun da adı bir dijital kitap havuzu oluşturduk. 27 binle başlayıp, sürekli güncellenecek bir dijital kütüphane. Kütüphanemize üye olan gelip burada hem dersini çalışabiliyor, hem içerdeki kitaplardan faydalanabiliyor hem ücretsiz internetten yararlanarak, bunun yanı sıra kendisine bir dijital kütüphane hediye ediyoruz. Burada 40 adet bilgisayarımız var, hepsi internete bağlı. Bunun haricinde çalışmak isteyen yani bilgisayarla işi olmayan öğrenci oturma yerlerinde çalışabilir. Kapasite olarak 100 kişiye hizmet verebilmekteyiz. Kütüphanemizi ziyarete gelemeyenlere şunu söylemek istiyorum, en azından kütüphanemizde üye olun ki yılar sonra aradığınız her kitabı bulabileceğiniz dijital kütüphaneniz olsun“ dedi.

Kütüphanede ders çalışmak için fazlasıyla yeterli ortam sağlandığını belirten Ali Mert Demirkılıç adlı öğrenci, “Elazığ Belediyesi'nin sağladığı imkanlarla dijital kütüphanesini kullanıyoruz. Sağladığı imkanların dışında tamamen dijital olması çağın ilerisinde olduğunu gösteriyor. Kütüphanenin yeterlilikleri gerek Türkiye bazında gerek dünya bazında zaten ileride olduğunu gösteriyor. Çünkü günümüz teknoloji çağı olduğu için dijital kütüphanenin bütün olanaklarını kullanıyoruz. Normal kütüphanelerdense gelir burada dijital ortamda ders dinlemek ve hazırlanmak daha kalıcı oluyor” dedi.

