TFF 3. Lig: Elazığspor: 0 - Bursa Yıldırımspor: 1

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TFF 3. Lig 1. Grup’un 16. haftasında Elazığspor, sahasında Bursa Yıldırımspor’a 10 yenildi.



Stat: Doğukent

Hakemler: Ramazan Haymana xx, Emir Kılıçarslan xx, Yahya Kemal Yurtbilir xx

Elazığspor: İbrahim Akdaş xx, Muhammed Düzgüner xx, Cihan Canpolat xx (Gökhan dk. 84 ?), Fırat Ergün xx (Cihan Aslan dk. 63 x), Muhammed Umut Akbulut x (Ahmet Ertuğrul dk. 46 x), Selim Enes Özeren x (Ertuğrul Güç dk. 58 x), Eray Berk Yıldız xx, Hasan Ekici xx, İzzet Topatar xx, Ahmet Ormanoğlu xx, Abdullah İçen x (Görkem dk. 46 x)

Bursa Yıldırımspor: Alper Kağan Çakır xx, Mehmet Kalkan xx, Muhammet Öz xx, Tuğkan Kamışoğlu xx, Mehmet Küçükdurmuş xx, Mehmet Bağlı xx, Doğukan Ateş xx, Emirhan Çağlayan xx, Gökhan Özçelik xx (Doğukan Öksüz), Fatih Özçelik xxx (Fatih Çakır dk. 90 ?), Mahmut Güleç xx

Gol: Fatih Özçelik (dk. 37) (Bursa Yıldırımspor)

Sarı Kartlar: İzzet, İbrahim, Eray Berk (Elazığspor), Fatih Çakır (Bursa Yıldırımspor)

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