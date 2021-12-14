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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş dünyasının sorunları gündeme taşındı

İHA

İş dünyasının sorunları gündeme taşındı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iş dünyası temsilcilerinin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yaptığı toplantıda enerji maliyetlerindeki artış, medikal firmalarının ödemeleri, kamuya iş yapan firmaların durumu, fiyat farkı kararnamesi, KDV alacakları, piyasadaki dalgalanmanın etkileri gibi konularda iş dünyasının taleplerinin aktardığını söyledi.
Elazığ TSO Başkanı Arslan, iş dünyasının çeşitli platformlarda dile getirdiği ve Elazığ TSO gibi birçok odanın TOBB nezdinde çözüm talebinde bulunduğu beklentilerinin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yapılan toplantıda TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu tarafından dile getirildiğini ifade etti. Başkan Arslan, “Özellikle pandemi sürecinde iş dünyasının çözüm talebinde bulunduğu ve ihracat, yatırım, üretim, istihdam, ihracat gibi ticaretin tüm ekosistemini etkileyen birçok konu odalarımızın talebi üzerine TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından devletimizin tüm ilgili kurumlarına ve zirvesine taşınmaktadır. Son olarak başkanımız, Bakanımızla yapılan toplantıda enerji maliyetlerindeki artış, medikal firmalarının ödemeleri, kamuya iş yapan firmaların durumu, fiyat farkı kararnamesi, KDV alacakları, piyasadaki dalgalanmanın etkileri gibi birçok konuyu yeniden gündeme taşımış ve iş dünyasının önünün açılması hususunda beklentilerimizi dile getirmiştir. Bakanımızın da ilgi gösterdiği ve sonuçları itibarı ile katılımcıların olumlu izlenimleriyle sonuçlanan toplantı sonrasında iş dünyası olarak bir birinden önemli bu konularda ivedi adımların atılması beklentisi oluşmuştur. İnşallah her bir başlıkla ilgili çok kısa sürede kararlar alınacak ve iş dünyasının önü açılacaktır. Ben başkanımıza iş dünyamızın her zaman güçlü sesi olması vesilesiyle bir kez daha teşekkür ediyor toplantının iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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