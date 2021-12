Elazığ Belediyesi sokak hayvanları için üniversite kampüsüne beslenme otomatı bıraktı

Elazığ Belediyesi tarafından 'Can Dostlarımız Aç ve Susuz Kalmasın' Projesi kapsamında Fırat Üniversitesi kampüsüne sokak hayvanları için beslenme otomatları bırakıldı.

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Belediye Gençlik Meclisi kış aylarının kendini hissettirmesiyle birlikte kolları sıvadı. 'Can Dostlarımız Aç ve Susuz Kalmasın' Projesi kapsamında Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan hayvan besleme otomatları yapıldı. Yapılan otomatlar, Fırat Üniversitesi kampüs alanının farklı noktalarına bırakılarak sokak hayvanlarının yanlarında olduklarını gösterdi.

Bırakılan beslenme otomatları hakkında konuşan Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi Sokak Hayvanları Koruma Komisyon Başkanı Beyza Berfin Şener, “Bugün Fırat Üniversitesi Kampüsü içerisindeki farklı alanlara Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan beslenme otomatlarından bıraktık. Elazığ genelinde Belediye ekiplerimiz tarafından da park ve yeşil alanlara beslenme otomatları bırakıldı. Bizler de Elazığ Belediyesi’nin Can Dostlarımız Aç ve Susuz Kalmasın sloganıyla yola çıktık. Havaların iyice soğuduğu bu günlerde hayvanlar besin bulmakta zorlanıyor. Bunun için bu çalışma ayrı bir önem taşıyor. Hep birlikte can dostlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan belediye tarafından Fırat Üniversitesi Kampüsüne bırakılan beslenme otomatları öğrenciler tarafından büyük beğeni topladı.

