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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Freni boşalan tır 2 araca çarparak durabildi

İHA

Freni boşalan tır 2 araca çarparak durabildi

Elazığ’da freni boşalan tır, park halindeki 2 araca çarparak durabildi.

Olay, merkeze bağlı Akpınar Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan ve fireni boşalan bir tır, rampa aşağı gitmeye başladı. Bir süre rampa aşağı giden tır park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi. Bir facianın eşiğinden dönüldüğü olayda, otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen tır şoförü, tırı çekerek kontrollü bir şekilde yeniden park etti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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