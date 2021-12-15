FÜ Rektörü Prof. Dr. Göktaş: "Bu başarı akademisyenlerimizin tırnaklarıyla kazıyarak elde ettiği bir başarıdır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FÜ Rektörü Prof. Dr. Göktaş: "Bu başarı akademisyenlerimizin tırnaklarıyla kazıyarak elde ettiği bir başarıdır"

İHA

FÜ Rektörü Prof. Dr. Göktaş: "Bu başarı akademisyenlerimizin tırnaklarıyla kazıyarak elde ettiği bir başarıdır"

Araştırma üniversitesi belgesi alarak önemli bir başarıya imza atan Elazığ Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Bu başarı akademisyenlerimizin adeta tırnaklarıyla kazıyarak elde ettiği bir başarıdır. Dolayısıyla biz kendimizi Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi ve İTÜ gibi üniversitelerle karşılaştırdığımız zaman bizim başarımız onlarla kıyaslandığında çok önemli bir başarıdır. Çünkü biz böyle sınırlı imkanlarla hocalarımızın büyük öz güvenleri sonrasında böyle bir başarıya geldik” dedi.
Her geçen gün başarı sıralamasını yükselten Elazığ Fırat Üniversitesi, bunun meyvelerini almaya devam ediyor. YÖK tarafından 2 gün önce Türkiye’nin en iyi 20 üniversitesinin yer aldığı ’Araştırma Üniversiteleri’ listesine girmesinin mutluluğunu yaşayan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, üniversite kampüs alanında bulunan Sosyal Merkezde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Göktaş, araştırma üniversitesi olmanın kendileri için mutluluk verici bir durum olduğunu belirtti. Üniversitenin kurulduğu günden itibaren özellikle araştırma faaliyetlerine çok önem veren bir üniversite olduğunu belirten Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Hocalarımız aday üniversite olmayı bırakın doğrudan araştırma üniversitesi olalım diye çok ciddi bir çaba sarf ettiler. 13 Aralık 2021 tarihinde de Yüksekoğretim Kurulunda hepimizi sevindiren bir haber kamuoyuyla paylaşıldı. Bu araştırma odaklı misyon farklılaştırması projesinin amacı nitelikli bilgi üretmek, disiplin arası çalışma ve iş birliklerini teşvik etmek, doktoralı insan sayısını arttırmak, uluslararası iş birliklerini geliştirmek ve üniversitemizi uluslararası alanda daha görünür kılmaktır. Bunu YÖK değerlendirirken 3 ana başlık altında değerlendiriyor. Bu 3 ana başlık altında ayrıca 32 tane alt kriter var bunları tek tek YÖK başkanlığı üniversiteleri değerlendirerek bir puanlamayı tabi tutuyor ve puanlama sonucunda eğer siz araştırma üniversitesi kriterlerini sağlıyorsanız sizi araştırma üniversitesi beraatını taktim ediyor. 2 gün önce yapılan toplantı da üniversitemizin bu konuda ciddi bir başarı gösterdiğini ve araştırma üniversitesi olma kriterlerini yerine getirerek beraatı hak ettiği YÖK başkanı tarafından bizlere bildirildi. Bu bir günlük veya bir yıllık çalışmanın ürünü değil. Üniversitemiz ilk kurulduğu gün Elazığlı hemşerilerimiz kendi arsalarını üniversiteye tahsis ederek ilimizde bir üniversite olsun diye fedakarlıkta bulunmuşlar. O sağlam temel üzerine kurulan üniversitemiz akademisyenlerimiz de 50 yıllık çalışmaları, gayretleri ve öz verileri neticesinde bu noktaya gelmiştir" diye konuştu.

"Bu grubun içerisinde yerinizi muhafaza etmek ve üst sıralara tırmanmak o kadar zor"
Araştırma üniversitesi olmanın ne kadar zorsa o grubun içerisinde yeri muhafaza etmenin ve daha üst sıralara tırmanmanın da o kadar zor olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Göktaş, "Biz orada eksik kaldığımız noktaları yeniden değerlendirerek bir ekip ruhuyla bütün akademisyenlerimiz ve destek personellerimizin yardımlarıyla inşallah eksik kaldığımız ve puanımızın düşük olduğu noktaları yeniden gözden geçirerek üniversitemizi inşallah o araştırma üniversiteleri grubunda daha yüksek yerlere taşımak istiyoruz. Bizim diğer üniversitelerden farklı bir yönümüz var. Bu bizim başarımız hafif görülecek bir başarı değil. Fakat bizim gibi Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fırat Üniversitesi hakikaten biz akademisyenlerimizin adeta tırnaklarıyla kazıyarak elde ettiğimiz bir başarıdır. Dolayısıyla biz kendimizi Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi ve İTÜ gibi üniversitelerle karşılaştırdığımız zaman bizim başarımız onlarla kıyaslandığında çok önemli bir başarıdır. Çünkü biz böyle sınırlı imkanlarla hocalarımızın büyük öz güvenleri sonrasında böyle bir başarıya geldik. Ben bu başarının ilimize ve bölgemize hayırlar getirmesini diliyorum. Araştırma Üniversitesi olmanın en önemli noktalarından birisi bana göre biliyorsunuz bizim kanunlarımızda üniversitelerin görevleri çok nettir. Yüksek öğretim düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmek, bilimsel araştırma faaliyetlerini sürdürmek ve toplumsal hizmet ya da toplumsal katkı görevini yerine getirmektir. YÖK Başkanlığı da üniversitelerin performansını değerlendirirken bu üç temel üzerinde değerlendirme yapmıştır. Biz bu araştırma üniversitesi olduğumuzu ya da bu gurubun içerisinde yer aldığımız zaman bunları ispatladığımız için vicdanen bir görevi yerine getirmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dalmış Beauty’den buz lazer epilasyonu önerisi
YEREL HABERLER Dalmış Beauty’den buz lazer epilasyonu önerisi
Elazığ’da uyuşturucuya geçit yok: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ’da uyuşturucuya geçit yok: 3 gözaltı
Elazığ’da 11 aylık yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
YEREL HABERLER Elazığ’da 11 aylık yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
Elazığ’da kural ihlali yapan sürücüler, drone ile tespit edilip ceza kesildi
YEREL HABERLER Elazığ’da kural ihlali yapan sürücüler, drone ile ...
Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 83 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 83 kişi ...
Freni boşalan tır 2 araca çarparak durabildi
YEREL HABERLER Freni boşalan tır 2 araca çarparak durabildi
Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Belde belediye başkanından örnek proje Topladığı 65 bin kitaptan 45 binini öğrencilere ulaştırdı
YEREL HABERLER Belde belediye başkanından örnek proje Topladığı 65 ...
Milletvekili Erol'dan, Elazığ’ın gururu Ahsen'e tebrik telefonu
YEREL HABERLER Milletvekili Erol'dan, Elazığ’ın gururu Ahsen'e ...
Elazığ Belediyesi sokak hayvanları için üniversite kampüsüne beslenme otomatı bıraktı
YEREL HABERLER Elazığ Belediyesi sokak hayvanları için üniversite ...
İş dünyasının sorunları gündeme taşındı
YEREL HABERLER İş dünyasının sorunları gündeme taşındı
Narkotik köpeği ‘Alex’ uyuşturucuya geçit vermedi: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Narkotik köpeği ‘Alex’ uyuşturucuya geçit vermedi: 2 ...
Elazığspor’da hazırlıklar başladı
YEREL HABERLER Elazığspor’da hazırlıklar başladı
Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını ...
Elazığ’da arı yetiştiricilerin destek verildi
YEREL HABERLER Elazığ’da arı yetiştiricilerin destek verildi
Elazığ’da Kasım ayında meydana gelen 258 kazada 3 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elazığ’da Kasım ayında meydana gelen 258 kazada 3 ...
Elazığ'da depremzedelere 379 konut için kura çekimi
YEREL HABERLER Elazığ'da depremzedelere 379 konut için kura çekimi
Elazığ’da 379 depremzede daha evlerine kavuştu
YEREL HABERLER Elazığ’da 379 depremzede daha evlerine kavuştu
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek bungalov fabrikasını kurdu, şimdi taleplere yetişemiyor
YEREL HABERLER Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek bungalov ...
Elazığ’da peş peşe depremler
YEREL HABERLER Elazığ’da peş peşe depremler
Elazığ Belediyesi larvalara karşı kış mücadelesine devam ediyor
YEREL HABERLER Elazığ Belediyesi larvalara karşı kış mücadelesine ...
Mavi Vatan Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği Elazığ temsilciliğine Kara getirildi
YEREL HABERLER Mavi Vatan Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği ...
Kazada ağır yaralanan genç kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kazada ağır yaralanan genç kurtarılamadı
Elazığ'da tenis turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Elazığ'da tenis turnuvası sona erdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.